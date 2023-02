PSG, piove sul bagnato: Messi a rischio per il Bayern

Galtier deve fare i conti con il possibile forfait per un guaio muscolare dell'argentino, che raggiungerebbe così ai box Mbappè.

09-02-2023 20:24

La sconfitta contro il Marsiglia, valsa l’eliminazione dalla Coppa di Francia, rischia di risultare ancor più indigesta al PSG: al Velodrome ha riportato un problema ai muscoli posteriori della coscia Lionel Messi.

Indiscrezioni dell’Equipe sostengono che il classe 1987, finalmente iridato con la Seleccion, non solo salterà la trasferta di campionato in programma dopodomani a Tolosa, ma potrebbe non essere in campo nell’andata degli ottavi di Champions League che i parigini disputeranno martedì al Parco dei Principi contro il Bayern Monaco. Una gatta da pelare non da poco per Mister Galtier, che è alle prese con l’indisponibilità di Kylian Mbappe: il capocannoniere con 8 centri in Qatar si è infortunato contro il Montpellier e lavora per recuperare in vista del ritorno contro i tedeschi.