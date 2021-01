Psg, Pochettino esalta Neymar: "È un esempio"

Il 4-0 al Montpellier nell’anticipo della 21a giornata proietta il Psg al primo posto in attesa dell’impegno del Lille.

In gol tutte le stelle dell’attacco, Mbappé, autore di una doppietta, Neymar e Icardi.

Al termine della partita Mauricio Pochettino si è concentrato proprio sul rendimento del brasiliano: “Neymar ci sta dando tanto e di questo sono molto contento – ha dichiarato il tecnico argentino – Oltre all’enorme talento che manifesta nelle giocate offensive fa un grande lavoro in fase di non posesso e questo è molto importante per una squadra come la nostra nella quale ci sono tanti campioni. Il rischio sarebbe quello di perdere equilibrio se non tutti facessero la propria parte, in particolare contro avversari di valore, e invece qui tutti lottano per recuperare palla appena possibile”.

Parole dolci anche per Mbappé: “Anche di Kylian sono contento a prescindere da quanto segni, poi sappiamo che per un attaccante trovare il gol è fondamentale e per lui era solo questione di tempo”.

OMNISPORT | 23-01-2021 10:03