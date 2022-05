PSG: Pochettino svela il suo futuro

27-05-2022 14:34

Ennesima stagione di rimpianti per il PSG che pur vincendo ancora lo scudetto in LIgue 1, si deve nuovamente arrendere agli ottavi di Champions League. Niente da fare. Nonostante l’ingente investimento fatto dalla dirigenza araba proprio per centrare l’obiettivo più prestigioso in Europa, il PSG non ha fatto i conti con un certo Karim Benzema, che al posto di Messi, Neymar e Mbappè, giocherà domani la finalissima contro il Liverpool, ironia della sorte, proprio a Parigi.

Nonostante questo però, la prossima stagione è alle porte e serve nuova linfa per progettare il nuovo attacco alla “coppa dalle grandi orecchie”. Intervistato da Cadena COPE, mister Mauricio Pochettino ha confermato per l’ennesima volta la sua voglia di restare alla guida del Paris Saint-Germain anche nella prossima stagione: “Voglio restare al 100%, il PSG è un club ambizioso. La grande delusione di quest’anno è stata la Champions, che è il grande sogno dei tifosi”, le dichiarazioni del tecnico argentino.