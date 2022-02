PSG-Real Madrid, Ancelotti: "Potrebbe essere una finale"

14-02-2022 19:43

Il tecnico del Real Madrdi Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il PSG; scontro valido per l’andata degli ottavi di finale. Queste le considerazioni di Ancelotti:

“Loro sono bravi, abbiamo tutta la fiducia del mondo. Partita difficile, la rivale è difficile, hanno l’aspirazione come noi di essere campioni. Potrebbe essere una finale e nessuno si stupirebbe. Vogliamo eliminare il Psg. Benzema? Bella domanda, noi tre abbiamo l’ultima parola: il giocatore, l’allenatore e il medico. Penso di essere l’ultimo, devo ascoltare e poi decidere. Non gioca da quasi un mese, ma è Karim. Se sta bene, devo farlo giocare. Verratti? Marco è un grande giocatore, è migliorato, ha molta esperienza, ma se dobbiamo pensare a bloccare Verratti dovremmo bloccare anche Messi, Mbappé, Icardi… Vedremo come faremo in campo”.

Ancelotti tra l’altro è un ex PSG, avendo allenato il club dal 2011 al 2013. Dunque sa meglio di altri che tipo di pressione vive tutto l’ambiente:

“Penso che la pressione che hanno entrambi sia quella di affrontare un grande rivale. Noi con loro, loro con noi. Questo è quello che ottieni in queste partite. Preparati bene, sopporta e gestisci la pressione. Abbiamo giocato contro una squadra spettacolare, in un grande stadio, l’unica cosa a cui dobbiamo pensare è tirare fuori il meglio di noi stessi, lo faremo. Per un allenatore queste partite non sono così complicate da preparare, la motivazione è al 100%. Poi bisogna preparare un bel piano, ma sono squadre abbastanza riconoscibili. Non sarà un piano complicato, né per me né per Pochettino”.

OMNISPORT