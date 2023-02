Psg, spunta il nome a sorpresa per la panchina: Gerrard

Con Galtier sempre più nella bufera, i tabloid inglesi tirano fuori il nome dell'ex capitano del Liverpool

22-02-2023 11:54

Spunta un nome a sorpresa come futuro possibile allenatore del Paris Saint Germain: si tratta di Steven Gerrard. A citare l’ex capitano del Liverpool sono il Sun e The Scottish Daily Express. La situazione di Cristophe Galtier è sempre più incandescente e il Psg sta pensando a come sostituirlo in caso di nuovi ko a breve termine. Gerrard è reduce da un’esperienza non positiva sulla panchina dell’Aston Villa, da cui è stato esonerato nell’ottobre scorso. Così scrivono i media d’oltremanica: “E’ una figura importante, che potrebbe aiutare il club a migliorare”.