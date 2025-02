Psv-Juventus, Veiga subito fuori per infortunio: continua la maledizione dei difensori

Il centrale portoghese ha lasciato il campo all’11’ dopo essersi fatto male da solo: immediata la richiesta di uscire

Continua la maledizione dei difensori della Juventus: Renato Veiga, tra i più in forma nella squadra di Thiago Motta, si è fermato per un infortunio all’11’ del ritorno dei playoff di Champions League in casa del Psv.

Juventus, infortunio per Veiga in casa del Psv

Ancora un difensore vittima di infortunio nella Juventus. Dopo 11’ della gara di ritorno dei playoff di Champions League in casa del Psv Renato Veiga è stato costretto a lasciare il campo dopo un problema che sembra di natura muscolare.

Juventus, il siparietto tra Thiago Motta e Cambiaso

L’infortunio di Veiga ha costretto Thiago Motta a cambiare l’assetto tattico della Juventus: al posto del portoghese è infatti entrato Andrea Cambiaso, tenuto fuori dall’undici titolare in favore di Lloyd Kelly che, dopo aver iniziato la gara da terzino sinistro, è scalato al centro al posto di Veiga, lasciando la corsia mancina all’ex Bologna e Genoa. Curioso il siparietto tra Motta e Cambiaso al momento del cambio: l’esterno, reduce anch’egli da infortunio, si era alzato dalla panchina e aveva indossato la pettorina per iniziare il riscaldamento, ma l’allenatore lo ha richiamato, dicendogli di entrare immediatamente. Nel togliere la pettorina, Cambiaso ha avuto un gesto di disappunto, come a far capire che avrebbe preferito scaldarsi prima fare il suo ingresso in campo.

Juventus, la maledizione dei difensori

In casa Juventus si spera che lo stop di Veiga non nasconda nulla di grave, di certo i difensori di Motta non sono particolarmente fortunati in questa stagione: tanti gli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato, a cominciare da quelli di Gleison Bremer e Juan Cabal, che hanno visto terminare la stagione rispettivamente a ottobre e novembre. Indisponibile in questo momento è anche Pierre Kalulu, infortunatosi nel match con il Benfica dello scorso 29 gennaio, mentre come detto Cambiaso è rientrato oggi dopo uno stop dovuto a un problema alla caviglia.

Juventus, i tifosi disperati per lo stop di Veiga

Lo stop di Veiga ha naturalmente scatenato la disperazione dei tifosi della Juventus sui social network. “Non ci credo, s’è rotto anche Veiga”, il commento di Vi su X. “Abbiamo più sfiga incredibile coi difensori”, aggiunge Robi. “Quattro vittorie su quattro con Renato Veiga in campo, siamo veramente sfigati, io sono già stanca”, ricorda Geo. “Ma come è possibile!”, si sfoga Virginia. “S’è fatto male proprio Veiga che sostituiva Kalulu che sostituiva Bremer…”, sottolinea con sarcasmo Samuele. “Se fai il centrale alla Juve hai meno possibilità di uscire vivo che se vai in guerra”, scrive MaledettoX.