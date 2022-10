Puig soddisfatto dai progressi di Marc Marquez

18-10-2022 09:45

Più per lagara in se che è stata comunque molto ben interpretata da Marquez, Alberto Puig è felice dei progressi fisici del pilota spagnolo.

A quasi un anno di distanza dall’ultima volta, era il 24 ottobre 2021 a Misano, Marc è tornato a salire sul podio: un secondo posto che fa molto ben sperare per la completa ripresa del campione, sia psicologica che fisica.

Per adesso è normale che all’otto volte campione del mondo manchi ancora un pò di muscolatura, ma la scelta di operarsi per la quarta volta è stata la migliore: adesso l’osso dell’omero destro, è guarito e aver risolto la sovrarotazione di 30° gli ha permesso di ritrovare il giusto ‘assetto’ in sella alla sua RC213V.

Alla luce di quanto visto nelle ultime tre gare, Marquez è tornato ad essere compettitivo, segnale importante in vista anche e soprattutto della prossima stagione, quando il pilota iberico andrà a caccia del suo nono titolo mondiale.

“Oltre a recuperare fisicamente Marquez, sappiamo che dobbiamo migliorare nettamente la nostra moto – ha dichiarato Alberto Puig come riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo AS – intanto Marc Marquez sta progredendo vedendo che tutte le sue sofferenze sono valse la pena. Tutti abbiamo notato che sta facendo grossi passi avanti. Per tutto quello che ho sofferto, sia come team manager che come ex pilota che sa cosa vuol dire soffrire per questo, sono molto soddisfatto e orgoglioso di lui”.