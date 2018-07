Puscas è ancora in bilico

L'Inter non compra soltanto.

Come riferito dall'edizione odierna del Corriere di Verona, per l'Hellas si complica la trattativa per tentare di arrivare a George Puscas, attaccante di proprietà del club nerazzurro.

Sulla 22enne rumena sembra essere in vantaggio il Palermo, che ha presentato un'offerta superiore a 3 milioni di euro: l'ex Novara e Benevento piace molto a Rino Foschi, il navigato dirigente romagnolo che è tornato a fare da braccio destro a Maurizio Zamparini.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 12:05