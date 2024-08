Puskas-Fiorentina, moviola: arbitro disastroso tra rigori ed espulsioni

La prova del portoghese Nobre nei playoff di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto lusitano ha ammonito nove giocatori espellendo due viola

António Nobre, la scelta per Puskas-Fiorentina, è arbitro FIFA dal 2020, ha diretto anche la finale del Campionato europeo di calcio Under-19 2022 Israele-Inghilterra, terminata 1-3 ai tempi supplementari. L’8 novembre 2024 esordisce nella fase a gironi di Champions League dirigendo Bayern Monaco-Galatasaray. In carriera ha arbitrato 155 partite e ha il cartellino facile (6 a partita) ma come se l’è cavata ieri sera il fischietto portoghese?

I precedenti di Nobre con Puskas e Fiorentina

Nessun precedente di Nobre con Fiorentina e Puskas: i soli incroci con squadre italiane sono state a livello di nazionali giovanili (under 21 ed under 19)

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori e ne ha espulsi due

Coadiuvato dagli assistenti Ribeiro e Pereira con Oliveira Da Silva IV uomo, Martins al Var e Baixinho all’Avar, l’arbitro ha ammonito 9 giocatori e ne ha espulsi due: 8′ Pongracic (F), 44′ Kean (F), 51′ Plšek (P), 75′ Comuzzo (F), 78′ Ranieri (F), 78′ Colley (P), 81′ Komáromi (P), 90’+2 Favorov (P), 90’+3 Maceiras (P). Espulsi: 90’+5 Ranieri (F) e 97′ Comuzzo (F) per somma di ammonizioni. Recupero: -, 5′.

Puskas-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8′ Pongracic perde un brutto pallone sulla trequarti, è costretto al fallo: giallo per lui. E’ già il quarto dall’inizio della stagione per lui. Giallo per Nagy al 33’. Al 41′ rischia la Fiorentina con un tocco a metà tra braccio e coscia di Richardson in area, gli ungheresi chiedono rigore, check del Var ma niente penalty: assegnato un angolo al Puskas. Al 44′ giallo a Kean per proteste.

Nella ripresa l’arbitro perde il controllo del match e non fischia parecchi falli ma estrae egualmente cartellini in serie. Al 53’ ammonito Pisek per un fallo a centrocampo e giallo anche per un componente della panchina ungherese. Al 75′ giallo per Comuzzo per fallo su Colley, lanciato in ripartenza. Al 78′ ammoniti Colley e Ranieri che stavano battibeccando da svariati minuti. All’81’ giallo anche per Kamaromi che ha fermato Kean in ripartenza. Al 92′ altri due gialli per la Puskas, il primo a Favorov per proteste mentre il secondo va a Maceiras per un fallo. Al 94′ Ranieri trattiene Collay in area anche se questo si lascia un po’ andare. Nobre concede il rigore e il VAR gli da ragione. Rosso per Ranieri che era già ammonito e riceve così il secondo giallo. Al 97′ ingenuità di Comuzzo che concede una punizione dal limite ma per Nobre non è abbastanza e ammonisce il difensore portandolo all’uscita anticipata poichè già ammonito. Punizione esagerata. Al 98’ giallo per Dodò che era in panchina. Ai rigori alla fine la spunta la Fiorentina.