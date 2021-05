Putiferio social sull'arbitro di Juve-Milan: Non era il caso

La designazione di Valeri per lo spareggio Champions dello Stadium tra Juventus e Milan ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri. Da ieri sui social sono tanti quelli che hanno espresso il loro disappunto per la scelta del fischietto romano, a causa soprattutto dei precedenti poco felici con il Milan e soprattutto a causa dei presunti “favoritismi” in carriera alla Juve. Ad alimentare polemiche e sospetti, con una serie di Tweet caustici, il giornalista Paolo Ziliani.

Juve-Milan, Ziliani scatenato su Valeri

Ecco l’ultimo post di Ziliani sul fischietto della supersfida: “Mancano 48 ore a Juventus-Milan, l’attesa è spasmodica ma la designazione dell’equidistante Valeri per fortuna ha calmato le acque: i 13 espulsi milanisti contro l’1 juventino sono garanzia di imparzialità. Antivigilia serena quindi”. Che fa seguito ad altri messaggi postati nel pomeriggio di ieri. “Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della Juventus arbitrando 34 partite dei bianconeri, direi un arbitro imparziale e affidabile. Una designazione perfetta”. E ancora: “Ma il Valeri arbitro di Juventus-Milan è lo stesso che nel match dello scandalo secondo solo a Juve-Inter di Ceccarini era al VAR e richiamò Orsato per far espellere Vecino (solo ammonito) e non disse nulla sul mancato giallo a Pjanic? È ufficiale: ci prendono per il c***”.

Juve-Milan, la spiegazione di Marelli

Sulla designazione di Valeri si è espresso anche l’ex arbitro Luca Marelli: “Per Juve-Milan nei pronostici Valeri era dato per certo, è uno dei migliori arbitri stagionali. Con lui Giallatini e Peretti con Calvarese al Var. Sono arrivate subito polemiche su Valeri ma ci sarebbe stata polemica per qualunque nome, si sarebbe andato a scavare nel passato di qualsiasi arbitro. I tifosi del Milan ricordano il comportamento di Valeri nelle gare con i rossoneri, sono andato a vedere le ultime 10 gare di Valeri col Milan, ebbene ci sono 7 vittorie del Milan e 1 sola sconfitta in coppa Italia con l‘Inter. La verità è che quest’anno Valeri sta arbitrando benissimo, poi potrà anche sbagliare ma sulla carta era una designazione ampiamente prevista perché è uno degli arbitri con più esperienza che ha Rizzoli”.

Valeri per Juve-Milan, la rabbia dei rossoneri

Le argomentazioni di Marelli non hanno attenuato però la vis polemica dei sostenitori del Milan. “Valeri? Non era il caso. Non c’era proprio nessun altro?”, la domanda di un fan. “Beh…non si era già capito chi deve stare fuori dalla CL tra le due?”, chiede sarcastico un supporter del Diavolo. “Vabbè finale già scritto, non la guarderò neppure”, l’avviso di un altro milanista. “Io farei un breve ripassino con galleria immagini sul meraviglioso arbitraggio dell’andata della semifinale con la Juventus con espulsione di Theo al 26′ st, 3 diffidati su 3 costretti a saltare la gara di ritorno e il rigore concesso al 91′ dal fantastico arbitro Paolo Valeri“, altro messaggio indignato. E infine: “Gli amici si vedono nel momento del bisogno”, con corredo di abbracci e pacche sulle spalle di vari calciatori della Juventus al fischietto capitolino.

SPORTEVAI | 07-05-2021 11:16