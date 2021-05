Juve, Cristiano Ronaldo e Georgina in trasferta prima del Milan

Dov’era diretto Cristiano Ronaldo? La domanda è legittima e ovvia conseguenza del post pubblicato da Georgina Rodriguez, sua compagna e socia, su Instagram che li ritrae all’interno dell’abitacolo del loro aereo privato. I dubbi provocati dalla condivisione di queste immagini, sui social e non solo, scaturisce dall’evidenza della sua partecipazione alla sessione di allenamento odierna e dalle limitazioni legate agli spostamenti.

Cristiano Ronaldo e l’allenamento con la Juventus

Ronaldo non ha saltato alcun appuntamento con il campo alla Continassa con l’allenatore Andrea Pirlo e i compagni, soprattutto in quest’ultima fase del campionato in cui si decideranno le sorti delle big ancora in corsa per la qualificazione Champions. La classifica è corta, cortissima e un solo errore può determinare l’esito di una stagione, in queste ultime giornate e in vista del Milan.

La trasferta di Georgina e Cristiano Ronaldo

Tornando al viaggio di CR7 e di Georgina, una delle indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, vuole che il campione portoghese della Juventus impegnato in una nuova campagna pubblicitaria e la trasferta in questione circoscritta a poche ore sarebbe dovuta alla sua partecipazione a uno spot in lavorazione a Lugano, sulla sponda del lago.

Da qui anche il superamento del problema legato alla quarantena, che in casi di questo tipo non è prevista perché contenuta in meno di 120 ore.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2021 09:21