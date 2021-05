Putiferio su Marchegiani per i giudizi su Calvarese e Irrati

Ha commentato la partita in diretta, poi ha rivisto tutti gli episodi con calma. E ne ha parlato il giorno dopo al Club, la trasmissione di commento e di approfondimento in onda la domenica sera su Sky Sport. Luca Marchegiani ha sorpreso tutti per i suoi giudizi su Calvarese e Irrati. Se il fischietto di Teramo e l’uomo Var di Juve-Inter sono stati infatti bacchettati in tutto il mondo per le loro decisioni (o non decisioni) allo Stadium, Marchegiani ha definito il primo “bravo” e il secondo “il migliore al mondo”.

Per Marchegiani il rigore su Cuadrado si poteva concedere

Ecco l’opinione di Marchegiani che ha scatenato discussioni e vivaci reazioni sui social: “Dal vivo ho avuto l’impressione che Cuadrado avesse cercato il rigore su Perisic. Non so quando deve o non deve intervenire il Var, ma secondo me ci dobbiamo mettere d’accordo su un aspetto: Irrati è considerato il migliore al mondo al Var, quindi non è che la partita non sia stata considerata. Secondo me, inoltre, Calvarese è un bravo arbitro. Sabato semplicemente ha sbagliato partita, probabilmente secondo me è stato influenzato da quanto era accaduto prima. Vedendo il contatto dalle immagini, è complicato dire che non c’è in assoluto”.

Bufera social su Marchegiani

Tra i primi a meravigliarsi per i giudizi controcorrente dell’ex portiere, il giornalista Paolo Ziliani: “Ora che abbiamo sentito dire che Calvarese è bravo e Irrati il migliore del mondo, possiamo spegnere la tv. Grazie Sky, grazie Caressa, in bocca al lupo per la campagna abbonamenti dei prossimi anni e oggi come sempre: hurrà Juve!”. Tantissime le reazioni alle parole di Marchegiani: “Semplicemente incommentabile”, scrive un utente. “Per fortuna era il solo a sostenere questa tesi, gli altri lo hanno subito isolato. Bergomi si stava mordendo la bocca”, un altro Tweet. “Marchegiani è incontenibile… che poi, che significa che dal vivo ti è sembrato subito non essere rigore e poi le immagini ti hanno fatto cambiare idea… ormai non sanno cosa inventarsi, dicono cose ai limiti della logica”, è un ulteriore commento fuori dai denti. Anche se qualcuno concorda con l’ex estremo difensore, seppur parzialmente: “Beh dai Irrati effettivamente, a detta di tutti, è il migliore al Var. Calvarese invece non dovrebbe arbitrare”.

