Puyol ringrazia commosso Messi

L’ex capitano del Barcellona Carles Puyol con un post su Instagram ha salutato Lionel Messi, che ha detto addio ai blaugrana nella giornata di giovedì dopo il mancato accordo con il club catalano.

“Grazie mille di tutto Leo, non potremo mai ringraziarti abbastanza per quello che ci hai dato. Ti auguro il meglio”, le parole di Puyol, che con la Pulce ha vinto tre Champions League, 6 campionati spagnoli, due coppe del mondo per club e due coppe del Re.

OMNISPORT | 06-08-2021 13:19