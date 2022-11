Qatar 2022, Australia-Danimarca: le formazioni ufficiali

30-11-2022 15:42

Tutto pronto all’Al Janoub Stadium per la sfida delle 16 fra Australia e Danimarca, valida per la terza e ultima giornata del Gruppo D ai Mondiali 2022 in Qatar. I danesi di Hjulmand devono per forza vincere per passare agli ottavi, mentre agli australiani di Arnold potrebbe bastare un pari nel caso in cui la Tunisia non riesca nell’impresa di battere la Francia.

Formazioni ufficiali

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin; McGree, Duke. Ct: Arnold.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Maehle; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Jensen; Lindstrøm, Skov Olsen; Braithwaite. Ct: Hjulmand.