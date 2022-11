Qatar 2022, Belgio-Canada: le probabili formazioni

23-11-2022 09:34

Forse il momento ideale per raccogliere i frutti della propria generazione d’oro era il Mondiale di Russia, ma il Belgio ha ancora buone carte da calare sul tavolo iridato.

Partire con un successo (si gioca alle ore 20,00) contro il Canada che ritorna al Mondiale dopo la sola esperienza di Messico 1986, magari con l’obiettivo di ottenere i primi punti e di segnare le prime reti, è fondamentale, anche nel testa a testa che i Diavoli Rossi presumibilmente avranno con i vice – campioni croati.

Roberto Martinez non ha a disposizione Romelu Lukaku, il cui posto sarà affidato a Batshuayi: a cucire gioco saranno i soliti De Bruyne e Hazard, con Tielemans a comporre la cerniera in mezzo al campo con Witsel; il giovane Debast è il volto nuovo della difesa diretta da Courtois. La Foglia d’Acero punterà sulla corsa e sulle ripartenze, avendo un terminale brillante quale Jonathan David: non sono al meglio, ma saranno titolari, Alphonso Davies, che in Nazionale è incasellato esterno alto, e l’equilibratore Eustaquio.

Queste le probabili formazioni:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Debast, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez.

CANADA (4-4-2): Borjan; Adekugbe, Miller, Vitoria, Johnston; Hutchinson, Buchanan, Eustaquio, Davies; David, Hoilett. Allenatore: John Herdman.