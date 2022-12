Qatar 2022, Bounou si rammarica del primo gol

14-12-2022 23:55

C’è soddisfazione, unita a un lieve rammarico, nelle parole di Yassine Bounou a Le Matin: “Abbiamo giocato una grande partita, ma non siamo riusciti a realizzare il sogno di raggiungere la finale. Siamo orgogliosi del nostro percorso e voglio ringraziare i compagni per l’impegno che hanno messo, nonostante i problemi fisici. Complimenti alla Francia per la vittoria: il gol segnato all’inizio ha reso più complicato il nostro compito, ma abbiamo fatto una buona partita”.

Il 31enne portiere del Siviglia ha subito tre gol nel torneo in Qatar: sono 52 le presenze in Nazionale.