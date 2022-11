Qatar 2022, i convocati della Germania: torna Götze, fuori Gosens

10-11-2022 13:39

Arrivano anche le convocazioni da parte di Hans-Dieter Flick per la Germania che affronterà i Mondiali in Qatar. Torna Mario Götze , mentre due sono i tagli eccellenti: il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels e il laterale dell’ Inter , ex Atalanta, Robin Gosens .

Portieri : Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte). Difensori : Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Günter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Süle (Borussia Dortmund). Centrocampisti : Brandt (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Götze (Eintracht Francoforte), Gündogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco). Attaccanti : Adeyemi (Borussia Dortmund), Füllkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern Monaco), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Monaco), Müller (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco).