Qatar 2022, Lautaro Martinez: "Dobbiamo subito reagire"

22-11-2022 13:45

Esordio terribile dell’Argentina di Scaloni e Messi in Coppa del Mondo, sconfitta 2-1 dall’Arabia Saudita. Una delle più grandi delusioni è stato il Toro dell’Inter Lautaro Martinez, che non è stato in grado di trovare la via della rete, non riuscendo a reagire dopo l’1-2 subito dall’Arabia nella ripresa.

Questo il suo commento sulla sconfitta che potrebbe già compromettere un girone molto difficile che comprende anche Messico e Polonia:

“Abbiamo sbagliato nel secondo tempo. La sconfitta fa molto male, dobbiamo subito reagire”.