Qatar 2022, Michniewicz: “Messi? Sembra Alberto Tomba su una pista da sci”

29-11-2022 17:23

“Sono molto contento del nostro lavoro difensivo. Ora vogliamo andare avanti. Quando abbiamo visto il sorteggio, sapevamo che la partita con l’Argentina sarebbe stata piena di fascino. E così sarà”. Queste le parole del Commissario Tecnico polacco, Czeslaw Michniewicz, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione agli ottavi contro l’Argentina. Alla Polonia, che ricordiamo non ha ancora subìto gol, è necessario un pareggio per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

“Mi chiedete se è meglio Messi o Lewandowski ma non sta a me rispondere, non è importante. – prosegue il ct polacco – Sarà una partita tra due squadre, non tra singoli. Messi è un giocatore straordinario, in campo si muove come Alberto Tomba su una pista da sci. Se parte in slalom è difficile fermarlo. Tutti ci provano ma lui continua a segnare, a regalare assist. Evidentemente non è così facile fermarlo”.