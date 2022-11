Qatar 2022, Neymar migliora a vista d’occhio ed esalta i suoi: “Andiamoooo!”

27-11-2022 08:50

“Boraaaaaa!!!!!”. Con questo messaggio su instagram, accompagnato da quattro immagini più che loquenti, il fantasista del Brasile mostra la sua caviglia decisamente meno gonfia grazie alla pressoterapia. “Andiamo”, un incitamento a se stesso probabilmente ma allo stesso tempo anche ai compagni che, senza di lui in campo, domani, lunedì 28, affronteranno la Svizzera per il primato nel girone.

Si apre uno spiraglio, quindi, per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, qualificazione però ancora tutta da conquistare sul campo, confermando quanto di buono si era visto contro la Serbia di Stojkovic.

In conferenza stampa ha parlato Casemiro ha parlato di Neymar e del probabile Brasile anti-Svizzera: “Neymar è un giocatore eccezionale, e se ci mettessimo a parlare della sua importanza per noi staremmo qui a parlare per dei giorni. Ora ci mancherà e se facciamo dei paragoni è difficile trovare un altro come lui. Però in squadra abbiamo altri calciatori di qualità e sta a Tite sceglierne uno”.

“Mi auguro che possa trovare spazio il mio amico Rodrygo – conclude Casemiro, candidando il suo ex compagno di squadra al Real Madrid – è sempre stato uno che quando lo vedo toccare il pallone mi si illuminano gli occhi. Come lui ce ne sono pochi al mondo”.