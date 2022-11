Qatar 2022, Page: “Il Galles non ha ancora mostrato le sue qualità migliori”

28-11-2022 17:06

La vigilia del derby britannico tra Inghilterra e Galles si sta vivendo con emozioni differenti. Se in casa inglese regna la calma in virtù dei risultati delle prime due gare, per i dragoni del Galles la partita contro i “cugini” è l’ultima spiaggia per non tornare a casa e qualificarsi agli ottavi.

“Sono molto deluso dal fatto che finora, in Qatar, non abbiamo mostrato il livello di prestazioni che ci hanno permesso di arrivare qui”. Queste le parole del Commissario Tecnico gallese Rob Page. “Questo torneo ha dimostrato che qualsiasi nazionale è battibile e quindi, certamente, lo è anche l’Inghilterra. – prosegue Page – Loro hanno tanti buoni giocatori, ma noi vogliamo far capire di cosa è capace il “Red Wall”, quel Galles formato da noi in campo e dai nostri tifosi sugli spalti”.

Anche il capitano gallese, Gareth Bale, non ha intenzione di fare pretattica: “Siamo delusi per la sconfitta contro l’Iran. Quanto a me, non conta la mia performance ma la prestazione dell’intera squadra e domani daremo tutto ciò che abbiamo per qualificarci. Kane potrebbe avere un turno di riposo? Non ci credo, Harry è un top player anche se nell’Inghilterra c’è chi potrebbe non farlo rimpiangere”.