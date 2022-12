Qatar 2022, Perisic: "In questi giorni non ho sentito Lautaro"

12-12-2022 19:13

È il giorno della vigilia della prima semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. Di fronte ci saranno Argentina e Croazia, in una partita in cui Ivan Perisic potrà trovarsi di fronte Lautaro Martinez, con cui ha giocato insieme all’Inter. L’esterno croato, al Tottenham da pochi mesi, ne ha parlato in conferenza stampa.

“Se ho avuto contatti con lui? Durante la fase a gironi ci siamo sentiti, adesso no – ha spiegato Perisic su Lautaro -. Ho presente che gli argentini hanno grande voglia di giocare per la loro Nazionale, la stessa cosa vale per Romero che è il mio attuale compagno al Tottenham“.