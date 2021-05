Qualificazioni Roma: Cecchinato ed Errani al secondo turno

Sei uomini e cinque donne sono scesi in campo oggi per il primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Hanno vinto solo Raul Brancaccio, contro pronostico con Federico Gaio, e Marco Cecchinato in campo maschile, e Sara Errani in campo maschile. Brancaccio ora giocherà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, Cecchinato col britannico Cameron Norrie, Errani contro la slovena Polona Hercog. Ecco i risultati odierni.

1° turno qualificazioni maschili

Raul Brancaccio (Ita) b. Federico Gaio (Ita) 3-6 6-4 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (Esp) b. Flavio Cobolli (Ita) 6-2 2-0 ritiro

Corentin Moutet (Fra) b. Andrea Pellegrino (Ita) 7-6(5) 6-2

Marco Cecchinato (Ita) b. Egor Gerasimov (Blr) 6-7(4) 6-2 6-3

Aljaz Bedene (Slo) b. Gianmarco Moroni (Ita) 6-2 3-6 6-4

1° turno qualificazioni femminili

Polona Hercog (Slo) b. Lucia Bronzetti (Ita) 6-4 6-3

Marta Kostyuk (Ukr) b. Nuria Brancaccio (Ita) 6-4 6-0

Sara Errani (Ita) b. Heather Watson (Gbr) 6-3 6-2

Alize Cornet (Fra) b. Giulia Gatto-Monticone (Ita) 7-6(7) 6-7(4) 6-4

Tamara Zidansek (Slo) b. Bianca Turati (Ita) 6-1 6-1

OMNISPORT | 08-05-2021 22:23