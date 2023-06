Qualifiche Spagna, Hamilton sul caos con Russell: "Sono confuso"

Il sette volte campione del mondo: "Posso sfidare dei piloti domani e proverò a conquistare il podio".

03-06-2023 19:09

Nelle qualifiche in Spagna Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto miglior tempo ma potrebbe partire dalla seconda fila in caso si penalizzazione a Gasly, reo di aver provocato ben due impeding nei confronti di Sainz e Verstappen. Il sette volte iridato è stato anche protagonista di un’incomprensione con Russell al termine della Q2, e questo gli è costato un pezzo dell’ala anteriore poi sostituita.

Queste le considerazioni di Hamilton: “Sì è mancata un po’ di comunicazione con il muretto – ha detto Hamilton in mixed zone. Mi sento confuso, perché arrivi lì per fare il giro già dalla curva 12 e sembrava che George stesse rientrando ai box, invece ha tagliato il traguardo e mi sono detto “Mmmh, magari rimango qui perché vuole darmi la scia”, e invece no. Oggi ero in prima fila fino a curva 10, poi ho perso due decimi: è dura da accettare ma posso sfidare dei piloti domani e proverò a conquistare il podio”.