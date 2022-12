20-12-2022 18:04

Con un Mondiale su cui è appena sceso il sipario e un campionato che si avvia, si apre la sessione invernale del calciomercato. La promessa di colpi davvero entusiasmanti è condizionata dall’esito di questo Qatar 2022, che ha indicato per le società più dotate da un punto di vista finanziario i nomi nuovi e quelli già noti, che si renderanno protagonisti di questa breve finestra.

Il mercato di riparazione, in questo gennaio, si colloca in modo del tutto anomalo a chiusura dell’evento già eclatante a livello calcistico, la Coppa del Mondo che, per la prima volta, ha de facto spezzato il campionato imponendo una pausa che ha sicuramente condizionato giocatori, piani e progetti.

In queste settimane si concentreranno, dunque, le trattative più rilevanti in termini di correttivi ove possibile a quanto stabilito nella sessione estiva. Ma quando si apre ufficialmente questa finestra? E quando si chiudono le trattative?

Quando inizia la sessione invernale di calciomercato

Chiusi i Mondiali, si entra nel vivo di trattative, affari, rumors e possibili triangolazioni o innesti a partire dalla data stabilita di apertura ufficiale delle operazioni: il 2 gennaio 2023.

Quindi, questa è la data in cui si incomincia. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione solamente poche settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni, così da prepararsi agli ultimi mesi di un campionato lunghissimo dilatato dall’intermezzo Qatar 2022.

Ricordiamo che da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata 2022/2023.

Quando si conclude il calciomercato invernale

La chiusura della sessione invernale, limitata a poche settimane, è fissata per il 31 gennaio 2023, come previsto in Francia, Spagna e Inghilterra con orario di scadenza per depositare negli ultimi contratti attorno alle ore 20 (da confermare), per Serie A, B e C.

Circa quattro settimane, quindi, utili soprattutto per chiudere quelle operazioni che sono già state impostate e che riguardano giocatori vincolati da contratti (per i parametri zero si può chiudere in qualsiasi momento).

L’anomalia dell’agosto 2022

Con l’anomalo agosto che ha affrontato la Serie A, le trattative si sono svolte per la prima volta nel corso di 4 giornate di campionato: una situazione che poi è una vera e propria eccezione, per via dei Mondiali in Qatar.

Una situazione anomala che potrebbe tradurre in questa finestra una sorta di prolungamento o anche di correttivo, sulla base dell’emergere di nomi nuovi soprattutto di giocatori poco noti al contesto europeo e che vedrebbero in un contratto in questi campionati un trampolino di lancio definitivo.

La finestra di riparazione a gennaio 2023

Rimane il fatto che, Juventus a parte per via delle specifiche situazioni che interessano il club, le big della Serie A soprattutto potrebbero ricorrere a questo tempo utile per apportare gli ultimi correttivi alla rosa.

Dal 2 al 31 gennaio 2023, i club di A, B e C per circa 4 settimane dovranno risolvere gli intoppi in corsa e adeguare la rosa dopo la prima parte della stagione, che ha subito una brusca interruzione ma che così ha offerto nuovi spunti di riflessione.

FAQ Quando si apre ufficialmente il calciomercato 2022? La data di inizio della sessione estiva del calciomercato è fissata per il 1° luglio 2022. Prima di quella data è possibile chiudere, però, contratti con i giocatori rimasti svincolati, ovvero a parametro zero. Quando si chiude la sessione estiva? Per quanto riguarda questa sessione, la data ultima per il deposito di contratti relativi alle prestazioni dei giocatori non svincolati è stata decisa per il 1° settembre 2022

