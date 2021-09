Quartararo: "Ho sofferto molto con la soft"

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato le libere a Misano: “Questa mattina con la soft ho sofferto molto. Non avevo un buon feeling sull’asciutto, mentre con il bagnato era tutto diverso. Dobbiamo lavorare in vista del week end”.

Il pilota francese spera che sabato non piova: “Andare forte con il bagnato non è semplice per noi, contro le Ducati facciamo fatica. Non riusciamo al momento a tenere il loro passo, ma possiamo ridurre il nostro gap in vista dei prossimi giorni”.

