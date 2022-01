Quartararo: "Marquez? L'unico che mi fa effetto è Rossi"

08-01-2022 18:17

In vista della prossima stagione, il campione della MotoGP Fabio Quartararo ha lanciato il guanto di sfida all’otto volte campione del mondo Marquez: “Marc è stato via per più di otto mesi con un infortunio molto grave, ed è comprensibile che all’inizio gli sia costato. Nonostante questo, ha ottenuto tre vittorie, e proprio quando stava davvero tornando al suo livello con grande forza ha avuto di nuovo questo infortunio. Marc è per me l’esempio da seguire degli ultimi 10 anni. Non è solo una star come pilota, è un idolo dello sport in generale. Voglio davvero combattere di nuovo con lui e per questo gli auguro di tornare in forma il prima possibile”.

Quartararo però ha ammesso di non nutrire nei confronti dello spagnolo alcun timore reverenziale: “L’unico pilota che mi fa un certo effetto quando lo vedo è Valentino Rossi – ha aggiunto il francese –. E’ un senso di rispetto fortissimo, perché lo vedo ancora come l’idolo di quando ero ragazzino. Quando, recentemente, mi ha invitato al Ranch, mi sono emozionato da matti. Faccio ancora fatica a credere che non correrà più nelle gare, perché quando non ero ancora nato lui era già nel mondiale, quindi ho sentito qualcosa di molto speciale nel suo addio. Ma arriva il momento per tutti noi di porre fine alla nostra carriera sportiva, e quella di Vale è durata a lungo. È stato molto lungo e molto bello, e quello che dobbiamo fare è congratularci con lui per la sua carriera e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la MotoGP in generale”.

Infine, Quartararo ha raccontato come gli è cambiata la vita dopo il titolo: “Essendo il primo francese a vincere il titolo MotoGP, c’è stato molto interesse da parte dei media nazionali e, soprattutto, dei tifosi, che sono impazziti per questo risultato. Ma sono molto felice che sia stato così, ovviamente”.

OMNISPORT