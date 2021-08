Quartararo: "Viñales? Hanno capito tutti cos'è successo"

Tiene banco in casa Yamaha la sospensione di Maverick Viñales, che non correrà il prossimo Gran Premio in Austria per aver “deliberatamente danneggiato il motore della sua M1“, così riporta la nota della scuderia di Iwata, prima del ritiro dal Gp di Stiria.

Queste le parole di Fabio Quartararo in conferenza stampa: “Vinales? Immagino un po’ tutti abbiano capito cos’è successo. Per me non sarà un problema correre da solo in Yamaha. Bisogna al chiedere al team, non a me, da parte mia non cambia nulla“.

Poi ancora sullo scontro tra lo spagnolo e il team: “Sì, sono sorpreso. Tutte le moto possono migliorare, anche la nostra, ma lui ha anche vinto la prima gara della stagione, la moto funziona bene, non so cosa sia successo”.

“La moto va alla grande, anche se ci mancano ovviamente alcune cose, abbiamo il potenziale per lottare per le prime posizioni anche in gare in cui in passato non riuscivamo”.

In conferenza stampa c’era anche Marc Marquez, che ha così commentato quanto successo: “A volte vediamo alti e bassi tra piloti e costruttori, ma arrivare a questo punto è davvero strano. Non è un mio problema, ne ho già tanti al mio box per pensare a questo…”.

