Samp, partita di esperimenti in attesa di ritrovare Giampaolo

Il tecnico della Sampdoria, Felice Tufano (che dopo l’esonero di D’Aversa tiene la squadra fino all’arrivo, domani, di Giampaolo), ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 4-1 contro la Juve in Coppa Italia. Queste le sue considerazioni:

“Abbiamo incontrato una Juventus molto forte e in grandissima condizione, non era la partita più semplice. Abbiamo cercato di tenere botta con massimo impegno, cercando di dare equilibrio e per preparare la partita con lo Spezia, molto importante. Peccato per il terzo gol che ci ha tagliato le gambe, eravamo rientrati in partita ma il calcio è strano. Chissà come poteva finire. Era una serata di esperimenti, abbiamo fatto il massimo e con un briciolo di convinzione in più forse avremmo potuto fare qualcosa in più […] Non c’è da avere pessimismo, ma solo ottimismo. Da domani il mister si butterà in tutto e per tutto sulla sfida allo Spezia che va disputata al massimo. Non c’è da fare drammi, bisogna rimboccarsi le maniche e migliorare, cercando i risultati che non sono arrivati ultimamente”.