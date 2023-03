Questione San Siro, Sala: "Aspetto le proposte del Milan"

Il primo cittadino di Milano è tornato a parlare della questione Stadio

20-03-2023 12:49

San Siro sì o no? Il Milan avrà da solo un suo stadio? Tanti i dubbi sulla questione dell’impianto calcistico di Milano.

Oggi, 20 marzo, ne è tornato a parlare il primo cittadino Giuseppe Sala.

“Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee le ascolterò, ma quando porteranno un progetto”. Ieri ci sono state infatti delle proteste vicino alla zona dell’Ippodromo La Maura dove il Milan avrebbe intenzione di costruire il suo stadio di proprietà.

E poi: “Aspettiamo che il Milan venga, perché a oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza”. Nel corso dell’ultimo incontro con i club era infatti spuntata l’ipotesi di un nuovo piano e di una struttura solo dei rossoneri, non convinti dal progetto del Comune e dalle intenzioni dell’Inter.