QUIZ - Un anno di sport in 10 domande

30-12-2021 20:00

Il 2021 è stato, per gli amanti dello sport e in particolare per noi italiani, uno degli anni più intensi e ricchi di eventi. Abbiamo tutti ben impressa nella mente l’impresa di Marcell Jacobs ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma come dimenticare la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, la finale di Matteo Berrettini a Wimbledon e tutti gli altri trionfi raccolti dagli azzurri in ogni angolo del mondo…

Gli ultimi 12 mesi ci hanno regalato momenti indimenticabili in tutte le discipline, dal tennis al ciclismo, dai motori al basket, e non solo a tinte azzurre: mettiti alla prova con il nostro quiz di fine anno per vedere quante ne sai sull’anno di sport appena trascorso!

