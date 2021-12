QUIZ - Quante ne sai sul 2021 calcistico?

31-12-2021 08:00

Da gennaio a dicembre abbiamo vissuto 12 mesi di calcio non stop tra campionato, coppe ed Euro 2020. Tanti protagonisti, tantissime statistiche e diversi record infranti hanno reso il 2021 un anno da ricordare per tutti noi “calciofili”, che in questo periodo di festa ci divertiamo a ripercorrere i momenti più significativi facendo a gara a chi ne sa di più. Vuoi metterti alla prova con il nostro quiz sul 2021 calcistico appena concluso?

Attenzione però: il test contiene domande di ogni genere e difficoltà, dal gol più veloce alla panchina più breve, dal record di reti al calcio francese… Quindi astenersi perditempo!

ITALIAMEDIA