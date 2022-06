10-06-2022 17:32

La Serie A si è appena conclusa e ha portato con sé svariati risultati, alcuni inaspettati: lo scudetto vinto “a sorpresa” dal Milan ai danni dei cugini dell’Inter, la Juventus che si piazza solamente al quarto posto nonostante il ritorno di Allegri, il Napoli che torna in Champions dopo un anno di attesa, la Roma di Mourinho che vivacchia in campionato ma si porta a casa la prima edizione della Conference League. I presupposti per una prossima annata ancora più esplosiva ci sono tutti e l’attesa è già alle stelle, fomentata ancor di più dall’imminente calciomercato.

Aria di rivoluzione in casa Juventus

Parlando di calciomercato, quella che con tutta probabilità si muoverà di più è proprio la Juventus. La società di Andrea Agnelli è uscita delusa dall’ultima stagione, con gli innesti di Max Allegri prima e Dusan Vlahovic poi che hanno dato solo parzialmente i risultati sperati. C’è quindi aria di rivoluzione in casa bianconera, con tanti giocatori dati in arrivo e svariati in partenza. Primo fra tutti, Paul Pogba. Il francese, che aveva lasciato proprio la Juventus nell’estate 2016, sembra a un passo da un clamoroso, secondo, arrivo a parametro zero proprio da quel Manchester United che nel 20120 lo aveva già lasciato andare via gratis quando aveva solo 19 anni. La Vecchia Signora sta anche trattando Angel Di Maria, sempre a zero, dal PSG, ma la distanza su durata contrattuale e ingaggio è ancora alta. Altro nome in orbita Juve, sempre sulle fasce offensive, è quello del serbo Filip Kostic, attualmente all’Eintracht Francoforte fresco campione di Europa League: i tedeschi vorrebbero rinnovare, ma l’esterno spinge per il trasferimento, forte (a quanto sembra) già di un accordo sull’ingaggio con la Juventus.

Grandi ritorni anche all’Inter

Secondi in campionato a soli due punti dal Milan primo, i nerazzurri di via Della Liberazione, sono alle prese con una sessione di mercato estivo complicata dall’assenza di liquidità per gli ultimi dictat del governo cinese che impediscono grandi investimenti in società calcistiche estere. Marotta e i suoi dovranno fare di necessità virtù per rinforzare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi, lottando anche per trattenere i pezzi pregiati: non è notizia di oggi, infatti, l’interessamento del PSG per Milan Skriniar e di Tottenham e Barcellona per Lautaro Martinez. Una cessione eccellente, però, è quasi obbligatoria per questioni di bilancio e per finanziare gli arrivi. Arrivi che, al netto di clamorose sorprese, vedranno approdare a Milano Henrikh Mkhitaryan e Paulo Dybala, entrambi a parametro zero, da Roma e Juventus. Quello che, però, sta più scaldando i cuori della tifoseria nerazzurra è sicuramente il possibile clamoroso ritorno all’ombra del Duomo di Romelu Lukaku: il gigante belga non ha vissuto una bella annata a Londra, sponda Chelsea, e starebbe spingendo per tornare all’Inter. Trattativa difficilissima ai limiti dell’impossibile per gli uomini mercato del Biscione: Lukaku è stato pagato dai Blues la bellezza di 115 milioni di euro solo un anno fa e difficilmente sarà lasciato partire in prestito gratuito con diritto di riscatto. Altro nodo da non sottovalutare quello dell’ingaggio, sebbene l’attaccante belga abbia già fatto capire di essere disposto a un deciso taglio degli emolumenti pur di tornare a vestirsi di nerazzurro.

