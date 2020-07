Rabbia bianconera sul web: “Basta, non ci merita”

Rabbia e frustrazione tra i tifosi della Juventus dopo il k.o. in casa dell’Udinese: gli juventini di tutta Italia erano pronti a festeggiare il 9° scudetto di fila, il 36° della loro storia, ma il k.o. al Friuli rimanda tutto al prossimo incontro. A bruciare è soprattutto il fatto che la Juventus fosse in vantaggio e che, per l’ennesima volta in questa fase post-Covid del campionato, s’è lasciata rimontare dagli avversari.

Rispunta l’hashtag #SarriOut

E puntualmente nel dopo gara sui social rispunta l’hashtag che chiede l’esonero di Maurizio Sarri. “Imbarazzanti oltre ogni limite immaginabile – il commento di Paolo, tifoso bianconero -: non sarà solo colpa dell’allenatore ma è innegabile che non sia mai riuscito ad entrare in sintonia con la squadra: #Sarriout”. “#Sarriout” è l’unico commento di Dani, che posta una foto di Sarri vestito da clown.

“Ma Sarri rimane anche l’anno prossimo? Chiedo per un mio amico che si è rotto le ball”, aggiunge Nicola. ”Incomprensibile. Irritante. Gioco e carattere inesistenti. Più brutta di questa Juve quella di Delneri, forse quella con Poulsen e Felipe Melo. Speriamo finisca presto questa stagione. Speriamo in una campagna acquisti decente”, aggiunge Peppe, anche lui contro l’allenatore.

“Rimontati per la 3 volta – sottolinea Carmen -. Ma non vi vergognate? Quest’anno dobbiamo ringraziare la mancanza di avversari, altrimenti ciaone proprio allo scudetto. Mandate via mezza squadra e poi riparliamo di calcio”. Stefano assolve i bianconeri, non Sarri: “L’importante è vincerlo, non quando, ma dispiace aver buttato via un match point dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio… Evitare di schierare sempre i peggiori dall’inizio non sarebbe male, tocca quasi sperare nelle squalifiche, assurdo!”.

Anche i giocatori nel mirino dei tifosi

E sulla stessa lunghezza d’onda Aybadmus: “Sarri non ha nulla da offrire a questa squadra, non ha schemi, non ha esperienza… non merita di gestire questa grande squadra”. Nick, invece, attacca anche i giocatori: “Vergognosi, ridicoli, senza palle e senza dignità. Giocatori strapagati come Bernardeschi, Ramsey e Alex Sandro che non stanno in piedi, altri che giocherebbero forse nel Lecce. Pena assoluta. Sarri un dilettante”.

C’è anche chi se la prende con la società per le scelte di mercato sbagliate, ma anche dopo Udine per i tifosi bianconeri il principale colpevole resta Sarri.

SPORTEVAI | 23-07-2020 21:45