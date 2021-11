Raducanu: "Devo staccare, prendo una vacanza dal tennis"

10-11-2021 19:09

Emma Raducanu, dopo una grande stagione, ha deciso di staccare un po’ dal tennis dopo l’ultimo periodo non brillante: “Tutto quello che mi è successo in questa stagione è stato per me una grande sorpresa. So che ci sono tante persone che guardano a quello che faccio o non faccio, ma sono consapevole che tutto quello che devo fare è restare concentrata e stringermi di persone fidate. Futuro? Sono sette anni che non vado in vacanza, l’ultima volta era un weekend in Svizzera con i miei genitori, ora voglio fare qualcosa di simile. Ho bisogno di staccare dal tennis per qualche giorno e voglio essere preparata mentalmente per la prossima stagione. Sono molto affamata di successi e voglio vincere e fare bene”.

La tennista britannica ha cambiato coach: “Il nuovo rapporto con Torben Beltz (ex coach della Kerber)? Sono entusiasta di lavorare con lui, credo che faremo un ottimo lavoro insieme. Mi porterà la sua esperienza e tutto quello che ha fatto con Angie è stato fantastico, è stato fondamentale per aiutarla a vincere ed a conquistare successi ed è una persona positiva e molto simpatica e spero di vivere bene questa nuova tappa con lui”.

OMNISPORT