Raffaella Fico: "Offese razziste a mia figlia, Pia Balotelli"

Dopo il suo intervento per sostenere la lotta alla discriminazione razziale subita dal suo ex compagno, Mario Balotelli, Raffaella Fico è tornata a esprimersi su questo delicato tema nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda martedì 19 novembre.

La showgirl ha precisato quanto già rivelato, durante la sua intervista a Eleonora Daniele, svelando come e quanto sua figlia Pia, oggi quasi 7 anni, abbia subito. “Una bambina, all’asilo, le disse che non poteva darle la mano perché era una negra di m…a e che non poteva darle la mano perché portava le infezioni e le malattie”, ha spiegato Raffaella Fico.

“Nel momento in cui mia figlia è tornata a casa e mi ha riferito dell’episodio, ho parlato subito con la maestra che, dopo aver notato il comportamento di questa bambina con Pia, le chiese spiegazioni e la bambina le disse che faceva così per quello che dicevano i genitori”, ha aggiunto. “Tutte le forme di discriminazione, non solo per la pelle, vanno punite”, ha chiosato.

L’episodio è stato rammentato proprio da Barbara d’Urso, la quale ha chiesto alla Fico se effettivamente quanto denunciato pubblicamente avesse avuto fondamento nei termini descritti e ripresi dalla stampa.

Tutto confermato, a sottolineare come viva purtroppo il problema della discriminazione razziale una bambina. “Mia figlia non conosce cosa vuol dire il significato di ‘razzista’, – aveva detto a Storie Italiane – noi le trasmettiamo dei valori ma il razzismo non esiste”.

La showgirl era intervenuta proprio poco dopo gli insulti razzisti e l’esplosione del caso di Verona, di cui era rimasto vittima Balotelli: “Mi auguro che negli anni vada un po’ a scemare questo problema, il razzismo è una forma d’ignoranza e bisogna combatterlo”.

VIRGILIO SPORT | 20-11-2019 10:23