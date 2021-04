Raikkonen: "Possiamo andare a punti a Imola"

Kimi Raikkonen scalda i motori in vista del Gran Premio di Imola: “Siamo fiduciosi di poter essere in lotta per i punti anche a Imola, ma non ci illudiamo che sia facile. Abbiamo visto in Bahrain che anche un buon fine settimana non significa un arrivo nella top ten, sappiamo dunque che dobbiamo continuare a spingere per migliorare tutto ciò che facciamo da giovedì a domenica”.

“La differenza tra finire appena dietro i top team oppure fuori dalla top ten sarà molto piccola. Speriamo di avere un buon fine settimana e rientrare dunque nel primo gruppo, riprendendo il discorso che facevo prima: sappiamo cosa è nel nostro controllo e cosa no, quindi dobbiamo solo assicurarci di rendere come sappiamo” spiega il pilota dell’Alfa Romeo.

