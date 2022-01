Ramsey torna in Premier League? Il Palace apre: "Grande colpo"

07-01-2022 14:34

Cinque presenze, pochi minuti e addio sempre più vicino. Aaron Ramsey non è certo stato uno dei protagonisti della Juventus fin qui. Attualmente k.o per un problema fisico, anche quando è stato a disposizione l’ex gallese non è risultato un titolare di Allegri, deciso a mantenere ormai questa linea per la formazione bianconera.

Dove può andare Ramsey? Probabilmente tornare in Premier League, ma gli interessi non mancano anche da altre parti d’Europa. Intanto, però, il centrocampista gallese, che Allegri ha confermato in uscita, riceve elogi dal tecnico del Crystal Palace , Patrick Vieira.

Il mister del club londinese, è stato chiaro riguardo Ramsey:

“Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo”.

Si muovono su Ramsey anche il suo ex Arsenal, che conserva un’ottimo ricordo del giocatore degli anni passati a Londra, oltre ad altri diversi club di Premier League come Newcastle, Leeds ed Everton. Le dichiarazioni di Vieira potrebbero però portare il centrocampista gallese al Palace, nuovamente nella città in cui ha vissuto per oltre dieci anni prima di approdare alla Juventus.

Il 2022, a meno di sorprese, sarà l’anno d’addio ai bianconeri, come evidenziato da Allegri nella conferenza stampa pre-Napoli:

“Morata non parte. Ramsey è in uscita. Al 99% la rosa rimane questa”.

Gennaio febbrile per il 31enne, in attesa di scoprire il suo futuro.

OMNISPORT