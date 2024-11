Ranieri alla Roma: usato sicuro, minestra riscaldata o bollito? Ecco chi sognano i tifosi per giugno

I tanti no incassati e la volontà di affidare la Roma a un tecnico benvoluto dalla piazza hanno spinto i Friedkin a puntare sul ritorno di Ranieri: si attende solo l'annuncio.

Sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma, il terzo di questa tribolata stagione dopo De Rossi e Juric. Questione di tempo, probabilmente di ore, e arriverà l’annuncio da parte dei Friedkin, che hanno incassato una raffica di no. A 73 anni e dopo aver fatto intendere che non sarebbe più sceso in pista dopo il biennio a Cagliari, è davvero Ranieri l’uomo giusto per i giallorossi?

Ranieri ‘core de Roma’ come De Rossi: la scelta

Già, come l’anno scorso quando fu scelto l’idolo De Rossi per rimpiazzare Mourinho, anche questa volta i Friedkin hanno deciso di scommettere su un figlio di Roma, forse anche per placare la contestazione di una piazza ormai da tempo sul piede di guerra. Ma c’è anche un altro motivo che si cela dietro alla volontà della proprietà americana: i tanti rifiuti ricevuti nelle 48 ore che hanno fatto seguito all’esonero di Juric, mai entrato in sintonia con l’ambiente giallorosso.

Da Allegri a Ten Hag, silurato dal Manchester United. E poi i vari Sarri, Montella, Terzic, Potter, Lampard, scartati per le ragioni più disparate. Insomma, il casting sembra chiuso: tocca a sir Claudio da Testaccio, che s’appresta a vivere la sua terza esperienza sulla panchina della sua Roma.

Usato sicuro o minestra riscaldata? Ecco il Ranieri-ter

Quando la barca naviga in acque tempestose ed è prossima al naufragio al timone serve un comandante scafato, esperto, che sappia infondere fiducia e speranza all’intero equipaggio. In tal senso su Ranieri non ci sono dubbi: è l’uomo giusto. L’impresa alla guida del Leicester è passata alla storia e lo ha consacrato a livello mondiale e anche nell’anno e mezzo a Cagliari ha sempre centrato gli obiettivi: una promozione all’ultimo respiro e una salvezza che sembrava molto complicata da raggiungere.

Ecco, dopo l’esperienza sull’isola il tecnico classe 1951 aveva lasciato intendere che si sarebbe goduto la tanto meritata pensione. Con quali motivazioni torna? Riuscirà a traghettare la Roma verso lidi più sereni e magari a raggiungere quell’Europa oggi lontanissima?

Ranieri promosso dai tifosi della Roma: l’accoglienza

Effetto De Rossi, vien da dire. Rispetto a Juric, accolto nell’inferno di una Trigoria che ribolliva di rabbia per l’addio a Capitan Futuro, a Ranieri è riservato tutt’altro benvenuto. E c’era da aspettarselo. Mentre il tecnico è a Londra per definire gli ultimi dettagli con i Friedkin (si vocifera anche di un ruolo dirigenziale a partire dal 2025), sui social è già Claudio-mania. “Ranieri mi emoziona. Ed in questo momento già tanto basta” scrive Antonio su X.

“Non si accetteranno critiche di nessun genere a mister Ranieri. Prendere ora la Roma è come entrare nella tana di un orso affamato, lui è un grande romanista ma soprattutto un grandissimo uomo” aggiunge DDR16. “Certi amori no, non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non servono altre parole” commenta DoctorWho. “È uno che vuole bene alla Roma e ne abbiamo davvero bisogno in questo momento” chiosa Paolo.

Il sogno dei tifosi per giugno parla tedesco

Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi nelle ultime ore era emerso sui social anche quello di Jurgen Klopp, che in estate ha posto fine alla sua lunga e vincente avventura da manager del Liverpool. In realtà il tedesco è stato da poco nominato Global Head of Soccer di Red Bull, incarico che ricoprirà a partire dal 1° gennaio 2025.

Ma, visto che sognare non costa nulla, sul web i tifosi della Roma sperano che a giugno la società decida di piombare sull’ex Borussia Dortmund per affidargli la ricostruzione. O comunque su un tecnico dal curriculum prestigioso (Allegri? Mancini?) capace di dare il via a un serio progetto di rilancio.