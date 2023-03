Ranieri: "Questo Cagliari lotterà fino all'ultimo per il sogno promozione"

Il tecnico dei sardi raggiante dopo il successo per 4-1 nell'anticipo di Serie B contro l'Ascoli

11-03-2023 09:40

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato in maniera entusiasta il roboante successo in rimonta per 4-1 dei rossoblù contro l’Ascoli nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie B: “L’Ascoli ha giocato bene soprattutto nel primo tempo, non posso dire che ci abbia sorpreso perché lo conoscevamo e faccio i complimenti a Breda e i suoi. Ai miei vanno fatti altrettanti elogi perché hanno reagito da grandi uomini e calciatori”.

E ancora: “Abbiamo cambiato un po’ dopo la prima mezz’ora a specchio, giravamo a vuoto, loro trovavano spesso gli uomini avanzati, l’infortunio di Luvumbo mi ha portato a inserire Lella cambiando sistema di gioco e poi nella ripresa le cose sono andate meglio. Il nostro atteggiamento? I tifosi possono stare tranquili: questo Cagliari lotterà fino all’ultimo per il sogno promozione”.