Raul Jimenez, il messaggio dopo l'operazione al cranio

Domenica sera, durante Arsenal-Wolverhampton, il tempo pareva essersi fermato all’Emirates Stadium: il gioco è stato interrotto per ben dieci minuti, utili per consentire il soccorso a Raul Jimenez.

L’attaccante messicano ha subìto una frattura al cranio dopo una testata tremenda con David Luiz che ha fatto temere il peggio: l’ex Benfica è rimasto a terra senza sensi, trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato operato nella notte stessa.

Fortunatamente ha poi ripreso conoscenza come comunicato dai ‘Wolves’, mentre oggi è arrivato direttamente un suo messaggio affidato ai social: nessuna foto ma solo parole che fanno tirare un bel sospiro di sollievo. “Grazie per i vostri messaggi di supporto. Rimarrò sotto osservazione e spero di tornare presto in campo”.

Difficile – e anche prematuro – stabilire i tempi di recupero necessari per rivedere Jimenez con la maglia del Wolverhampton: priorità al riposo, per tornare a riassaporare il contesto agonistico ci sarà tempo.

OMNISPORT | 01-12-2020 11:12