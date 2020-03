Ravezzani attacca Zhang, scoppia la bufera su Twitter

È finito subito in top trend su Twitter il clamoroso sfogo di Steven Zhang. Nel mirino il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, oggetto di un attacco frontale e privo di giri di parole. Attraverso una storia su Instagram, il plenipotenziario nerazzurro ha criticato senza mezzi termini l’atteggiamento della Lega nella vicenda Juve-Inter.

L’attacco

Ecco il testo dello sfogo di Zhang, scritto in inglese: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e oscuro pagliaccio che ho mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settima a senza mai fermarci? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati”.

L’affondo

E ancora: “È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!”.

E il contrattacco

L’attacco frontale di Zhang al responsabile della “Confindustria del pallone” è diventato subito virale sui social, ma non è piaciuto a Fabio Ravezzani. Il giornalista è passato al…contrattacco, scrivendo a sua volta un duro messaggio contro l’alto dirigente nerazzurro: “Fuori giri (più grande, oscuro pagliaccio è irricevibile) ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che a prendersi cura della pubblica salute non deve essere l’esangue Dal Pino, ma Ministeri Sport e Salute con governatori. Chi plaude al suo post non ha capito nulla. Come lui”.

Le reazioni

Ovviamente la presa di posizione di Ravezzani ha scatenato una vera e propria bufera, con centinaia di reazioni. “Invece ha capito tutto chi fa giocare a porte aperte Juve-Milan nella settimana in cui in Piemonte sono chiuse le scuole. Mi faccia capire, il Coronavirus si prende solo in aula e non allo stadio?”, è il messaggio di Denis a cui Ravezzani dà subito risposta: “Secondo lei è la Lega o il governatore che decide se lo stadio può ospitare o meno il pubblico?”. Anche Paolo è indignato: “Il ministero ha dato la direttiva: PORTE CHIUSE. Chi ha cambiato le carte in tavola è il pagliaccio”.

E la polemica

Meno concilianti i messaggi successivi. “Il torinese Ravezzani difende la Juventus dai giusti attacchi di Commisso dopo i due rigori inesistenti, adesso attacca il presidente dell’Inter dopo le proteste, per le intrusioni di Agnelli... Poi ci viene a raccontare che è tifoso granata…”, è il pensiero di Fabio. “Zhang attacca il presidente di Lega, a rispondergli in maniera indignata sono i tifosi della Juve. Non li biasimo però: anche io reagirei così, in difesa di un mio rappresentante”, la frase maliziosa di Asia. Max dà invece ragione al giornalista: “Zhang l’ha fatta grossa. Non solo deferimento immediato ma anche una querela. Ci sono modi e modi per esprimere le proprie posizioni. Puoi anche avere ragione nel merito ma se poi dai del pagliaccio a Dal Pino hai perso su tutta la linea”.

SPORTEVAI | 03-03-2020 09:59