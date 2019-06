Ravezzani boccia il colpo del Milan, il web non ci sta

Giudizi da esperti o bocciature preventive? In tempo di mercato si sente tutto e il contrario di tutto a ogni trattativa o affare concluso. Non sfugge alla regola l’acquisto da parte del Milan di Theo Hernandez, per il quale sembra si sia vicinissimi alla firma. Il giocatore passerà in rossonero a titolo definitivo e alle Merengues andranno 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni il Milan dovrà trovare un accordo economico col terzino sinistro, il quale attualmente guadagna 3.5 milioni a stagione: cifra che i rossoneri abbasseranno allungando il contratto col francese (un quinquennale con opzione per il sesto). Un’operazione che non ha convinto Fabio Ravezzani.

IL TWEET – Il giornalista di TeleLombardia boccia il nuovo arrivo e su twitter motiva così il suo pensiero: “Così come ho trovato eccellente l’operazione Krunic, non capisco Hernandez. Ok il prestito a 2 milioni, ma l’obbligo di riscatto a 18 mi pare una follia. Ha carattere bizzoso e viene da una stagione non entusiasmante nella Real Sociedad. Ora serve vendere bene Rodriguez o Laxalt”. I tifosi rossoneri però reagiscono con fastidio a questo commento: “Se la dirigenza punta su di lui, vuol dire che ci crede, come dice lei poi è probabile almeno una cessione di un terzino sinistro ,detto questo, Maldini dovrebbe intendersene di terzini sinistri, lei non crede? Saluti”.

LE REAZIONI – C’è chi fa due conti: “Dunque, il Real lo pagò 24mln nel 2017/18. La stagione passata l’ha visto titolare in 22 partite su 38, +2 subentrato dalla panchina. Quindi nel suo ruolo era lui il titolare. I “caratteri bizzosi” a me piacciono, sempre meglio di chi non ha carattere” o anche: “Comunque è un ‘97, anche a 18 milioni resta una “plusvalenza che cammina”. Da juventino devo ammettere che a queste condizioni è un buon colpo”, oppure: “Hernandez viene pagato 4 mln meno di quanto costò al Real, è giovane e la valutazione l’ha fatta Maldini, uno che di terzini dovrebbe capirne… Poi come sempre, vedremo”. Il pensiero dei fan è chiaro: “Le dico una cosa,se Spinazzola, per carità buon giocatore, viene valutato 25 mln, perchè Hernandez no?” e infine: “Ecco perchè è un affare: -decreto crescita, con l’ingaggio lo paghi pochissimo – terzino perfetto per il gioco di Giampaolo, molto offensivo al contrario di Rodriguez -vendi Rodriguez e ci risparmi d’ingaggio e lo vendi per la stessa cifra di Hernandez (18/20M)”.

SPORTEVAI | 29-06-2019 08:54