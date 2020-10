Ravezzani contro Varriale: Ditemi che è un fotomontaggio

La sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha deciso a tavolino la sfida tra Juventus e Napoli, non disputata per la mancata partenza della squadra di Gattuso per Torino, ha diviso ancora una volta i tifosi. Ma ha diviso anche gli addetti ai lavori. Alcuni giornalisti si sono schierati subito, in un senso o nell’altro. È il caso, giusto per fare due esempi, di Fabio Ravezzani e di Enrico Varriale.

Juve-Napoli secondo Ravezzani

Il giornalista e conduttore di Telelombardia si è sempre professato in sintonia con il rispetto integralista del protocollo Figc. Subito dopo la decisione del giudice, infatti, il suo commento su Twitter è stato questo: “La cosa incredibile è che qualcuno per oltre una settimana abbia cercato di produrre improbabili giustificazioni per cambiare una sentenza che non poteva essere diversa. Juve-Napoli: 3-0 a tavolino“.

Juve-Napoli secondo Varriale

Il vice direttore di Rai Sport, di contro, ha sempre sposato le ragioni del Napoli e della difesa della salute. Il giudizio sul suo profilo, non a caso, è già rivolto agli annunciati ricorsi in appello del club di De Laurentiis: “3-0 e 1 punto di penalizzazione per il Napoli. Questo il risultato alla fine del primo tempo. Credo ci sarà anche il secondo e forse pure i supplementari”.

Ravezzani vs Varriale

Ravezzani e Varriale, però, si sono scontrati su un terreno non prettamente calcistico. È stato il primo, per la verità, a punzecchiare il secondo, che non ha replicato, scatenando una marea di reazioni sui social. Il motivo? Il modo errato di indossare la mascherina. Nel condividere un post di Pietro Salvatori, contenente una foto del giornalista Rai durante la diretta di Italia-Olanda (“Come si porta la mascherina in prima serata su Rai1 davanti a milioni di italiani”, il commento), Ravezzani ha aggiunto: “Ditemi che è un fotomontaggio”.

Mascherina di Varriale, le reazioni dei tifosi

Followers scatenati nei commenti: “Visto in diretta, era proprio così”, l’ammissione di Emanuele. “È lo stesso che poi fa il moralista“, il Tweet indignato di Marco. “Si era imbavagliato per protesta contro la decisione del GS”, l’ironia di un altro utente. Ma qualcun altro sta con Varriale: “Da Barbara D’Urso o in qualsiasi trasmissione non la mettono e stanno al chiuso. Non vedo perché debba metterla all’aperto”.

SPORTEVAI | 15-10-2020 09:03