Ravezzani: “Ecco perché CR7 non è più un marziano”

Il giorno dopo l’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia e l’addio bianconero al sogno del Triplete anche Cristiano Ronaldo finisce sotto esame. La sua opaca prestazione contro la Dea viene sottolineata da Fabio Ravezzani, giornalista di fede Inter, che dedica ben tre tweet a CR7 evidenziando come il portoghese “non sia più un marziano”. “In assoluto – scrive Ravezzani – la cosa che mi preoccupa di più nella Juve è Cr7. Non è più un marziano. Resta un calciatore con colpi straordinari, ma a mio avviso non più in grado di trascinare da solo la squadra se non sporadicamente”.

34 ANNI E SI SENTONO. Un giudizio secco, duro, che allude ad un investimento sbagliato da parte della Juventus. Ma Ravezzani non ha ancora finito la sua analisi e dopo poco ecco un altro post che prende ad esempio un’azione di Ronaldo durante la gara di Bergamo. “Mi ha impressionato un’accelerazione di CR7 a metà primo tempo – twitta il giornalista -. Bene i primi 20 metri, poi uno sforzo evidente, superiore al risultato di corsa. Quindi, affiancato, cade da solo al vertice dell’area. Piccoli segnali che sono quasi 34 anni”. L’età, dunque, si farebbe sentire anche per Ronaldo, e la Juventus dovrebbe preoccuparsi sul serio di un giocatore che finora Max Allegri ha sfruttato al massimo, offrendogli la maglia da titolare quasi in ogni gara disputata dai bianconeri.

NUMERI IMPIETOSI. Ravezzani, infine, conclude con un tweet in cui elenca le statistiche deficitarie di Ronaldo contro l’Atalanta. Numeri che sembrano sostenere la sua tesi: il portoghese ha sì vinto 6 duelli su 11, ma su 46 palloni toccati ha effettuato zero dribbling, ha perso 7 palloni, ha completato appena il 65,5% dei passaggi ed è andato alla conclusione 3 volte, senza mai centrare lo specchio della porta. Quella del declino di CR7 finora è solo una teoria di Ravezzani, ma le statistiche confermano effettivamente come il portoghese abbia vissuto ieri la sua peggiore partita da quando gioca nella Juventus.

SPORTEVAI | 31-01-2019 09:32