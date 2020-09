Ravezzani infiamma la polemica: Milan, non fare questa follia

L’ufficialità per l’acquisto di Tonali è solo una formalità e dopo l’arrivo di Brahim Diaz il Milan vuole chiudere il discorso sul centrocampo. Il primo nome della lista di Pioli è sempre lo stesso, Bakayoko, che darebbe quella fisicità e quell’esperienza che andrebbero a completare il mosaico del Diavolo in mezzo al campo ma la trattativa continua ad essere lunga e impervia. Il Chelsea non lo considera ma per venderlo chiede ancora 30 milioni di euro. Una cifra che secondo Fabio Ravezzani è fuori mercato.

Ravezzani boccia l’arrivo di Bakayoko

Il giornalista di TeleLombardia non stravede per il francese di origini ivoriane e su twitter scrive: “Bakayoko, pagato 40 milioni 3 anni fa dal Chelsea, ha fallito in Inghilterra, giocato discretamente nel Milan per poi tornare al Monaco che non lo ha riscattato”.

“Non capisco – conclude Ravezzani – perché i rossoneri dovrebbero pagarlo 30 mln avendo già Kessie, Bennacer e Tonali più forti di lui, sarebbe una follia di questi tempi”.

I tifosi del Milan si dissociano: Prendiamolo

Un pensiero che trova pochi consensi sui social da parte dei tifosi rossoneri: “Penso per le caratteristiche che lo differenziano dagli altri e completano il reparto. Fisicità, strappo sul primo passo, impostazione nemmeno troppo indecente per non essere un play. Non è un fenomeno ma può far comodo, considerando anche l’assenza di rischi di ambientamento” o anche:”I tre da Lei citati sono tutti piccoletti! Per me Bakayoko darebbe quella fisicità necessaria!”.

C’è chi scrive: “Bakayoko era fondamentale in quel centrocampo. Era un muro davanti alla difesa e aveva dimostrato pure una buona qualità tecnica. Inoltre le palle alte le prendeva sempre lui e non è un dettaglio”. Altri osservano: “Dopo un po’ di difficoltà iniziali, ha giocato bene nel Milan. Detto ciò, il resto è vero. 30 milioni mai!” oppure: “Perché questi 3 insieme in campo internazionale hanno collezionato la bellezza di 0 partite” e infine: “Sono d’accordo con lei, però in ogni caso serve un altro centrocampista titolare”.

SPORTEVAI | 08-09-2020 10:47