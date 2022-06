Razgatliouglu prova la MotoGp: "Sensazioni ottime"

21-06-2022 22:02

Il campione di Superbike Toprak Razgatliouglu ha provato ad Aragon la Yamaha MotoGp, in vista di un suo possibile passaggio nella classe regina del motomondiale: “Ho avuto delle sensazioni completamente diverse rispetto alla mia R1. Più cavalli, elettronica diversa e un cambio seamless; per me era tutto completamente nuovo. A ogni giro ho imparato di più, dato che non è così facile adattarsi alla MotoGP dalle Superbike. Fortunatamente avevo Cal Crutchlow che mi ha consigliato e che mi ha fornito un grande aiuto. Ottime sensazioni con la moto, specialmente sul rettilineo dove va davvero forte ed è stato interessante sperimentare i freni in carbonio”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“Oggi faceva veramente caldo, quindi abbiamo deciso di compiere run di cinque o sei giri dopo lo stint iniziale di 12 giri per avere un primo feeling con la moto. Quando ho visto le MotoGP in pista qui ad Aragon ho visto che sobbalzavano un po’ e anch’io oggi ho avuto le stesse sensazioni. Non è stato poi così male, devi tenere il gas aperto dato che se lo chiudi poi la moto diventa instabile. In generale è stato un test molto positivo, anche se in parte ridotto dalla pioggia caduta oggi pomeriggio e questo non mi ha permesso di percorrere quel numero di giri che invece avrei voluto. Mi è piaciuto davvero tanto guidare una MotoGP, quindi rivolgo un grande ringraziamento a Yamaha per avermi dato questa opportunità“.