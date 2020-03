Real, Hazard pensa già al prossimo anno

Doveva essere il nuovo asso del Real Madrid ma, alla sua prima stagione con la casacca dei blancos, Hazard, ex Chelsea, ha deluso: "E' stata una stagione di adattamento. E' stata difficile ma non è tutto da buttare", le sue parole riportate alla radio belga RTBF.

"Sarò giudicato alla seconda. Starà a me farmi trovare in forma la prossima annata. Ritorno in campo? Mi ha chiamato Zidane e neppure lui lo sa. Quello che possiamo fare, è cercare di mantenerci in forma".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 07:49