Real, il gesto di Ancelotti in conferenza strappa le risate ai giornalisti

Le merengues si rituffano sulla Liga dopo la vittoria sull'Atletico, l'allenatore difende Mbappè e sottolinea come sia vicino a tutti i traguardi

Allenatore e gentiluomo. L’etichetta si appiccica alla perfezione a Carlo Ancelotti, maestro di calcio e di fair-play. Il “leader calmo” lo ha dimostrato anche oggi, alla vigilia della gara di Liga con il Rayo Vallecano, con una battuta a sorpresa che ha lasciato di stucco i giornalisti.

La risposta di Ancelotti alla giornalista brasiliana

E’ stata l’ultima domanda a fornire all’allenatore delle merengues un assist per smorzare ogni tensione. L’ìha posta Tatiana Mantovani, di Tnt Sport Brasil, unica donna presente in sala stampa. La cronista sudamericana ha chiesto lumi sulla condizione e di Rodrygo ed ecco che Ancelotti, sorridendo, ha sorpreso tutti dicendo: “Voglio fare i complimenti a te e a tutte le donne per la giornata della donna, oggi è l’8 marzo. Complimenti perché è il tuo giorno, sei qui vicina a noi e anche noi siamo sempre più vicini a te. E detto questo…ehm, detto questo non parliamo di Rodryguo dopo queste parole…”.

Le risate in conferenza

Risate in sala stampa tra i cronisti, poi Ancelotti accontenta comunque la giornalista dicendo: “Rodrygo sta andando molto bene, aiuta molto la squadra. La squadra è più solida perché la squadra sta lavorando duramente e lui ci sta aiutando”.

Ancelotti difende Mbappè

Ancelotti è tornato anche sulla gara deludente col Siviglia della settimana scorsa (“sono rimasto deluso dalla partita. Pensavo che la squadra fosse in buona forma, non mi aspettavo quel calo. Ma è stato un caso isolato. Non credo che i giocatori scelgano le partite. Penso che in una stagione così impegnativa, l’usura sia molto alta”) sottolineando come, nonostante qualche scivolone, il Real sia in corsa per tutti gli obiettivi: “Siamo molto vicini a una finale di Coppa, alla vetta della Liga, ai quarti di finale di Champions League… Non è l’ideale, meglio sarebbe essere leader in Liga, ma siamo molto vicini e pronti a lottare”.

Ultima riflessione su Mbappè: “Con l’Atletico non ha ripetuto quello che ha fatto contro il City ma in generale, sta andando molto bene e siamo molto contenti di lui. Dobbiamo tenere presente che non è sempre al meglio. La stagione è impegnativa, il che è normale, soprattutto per i giocatori di qualità, che hanno più alti e bassi, è genetico. Sta andando molto bene. Se siamo agli ottavi di finale di Champions League, è molto merito suo, ha segnato quattro gol nella sfida”.