Real-Atletico Madrid,moviola: due rigori negati, Turpin ce l’ha con Ancelotti?

La prova dell’arbitro Turpin al Bernabeu nell’andata degli ottavi di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito solo Diaz

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta dell’Uefa per il derby di Champions di Madrid, ne ha direte molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva, vediamo come se l’è cavata ieri al Bernabeu.

I precedenti di Turpin con Real e Atletico

E’ stata la nona volta per Turpin con il Real Madrid, che non ha mai conosciuto sconfitte sotto la guida del francese: sette vittorie, tra cui la finale del 2022, e un pareggio ma non sono mancate spesso polemiche. Col Liverpool nella finale annullò un gol a Benzema. L’ultimo precedente del Madrid con Turpin era molto recente: il 2-3 all’Etihad nei playoff, meno di un mese fa. Fischiò un rigore contro il Madrid, a Ceballos , che portò il risultato sul 2-1. Per l’Atlético Madrid è stata la settima partita con il francese alla guida. Il bilancio è di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. L’ultima volta che le loro strade si sono incrociate è stato il 26 ottobre 2022, nel pareggio per 2-2 contro il Bayer Leverkusen al Metropolitano.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Vernice IV uomo, Brisard al Var e Delajod all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Brahim Diaz.

Real-Atletico, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Turpin lascia giocare molto, fischia poco e ammonisce ancor meno. Al 6′ Rodrygo sguscia via a Galan e cade in area dopo una spinta del terzino dell’Atletico. Il brasiliano chiede rigore, l’arbitro Turpin non concede e il VAR non interviene. Al 55′ segna il Real con Brahim che viene ammonito per eccessiva esultanza. Al 74′ Asencio di testa su calcio d’angolo manda alto ma il Real Madrid chiede un rigore per trattenuta di Le Normand su Mendy: l’arbitro Turpin lascia giocare. Dopo 4′ di recupero Real-Atletico finisce 2-1.